¿Nicolaita ya activaste tu credencial?, será necesaria para ingresar a CU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:37:22
Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- A partir de las próximas semanas se activarán los acceso peatonales y vehiculares a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y será necesario que las y los docentes, administrativos y alumnos cuenten con su credencial activada, por lo que se les exhorta a realizar el trámite correspondiente. 

El director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la casa de estudios, Octavio Aparicio Contreras, hizo una invitación a la comunidad nicolaita a que acudan a alguno de los módulos habilitados a realizar su actualización o activación de tarjetas lo antes posible, y así evitar contratiempos al momento de su ingreso.

Los cuales se encuentran ubicados en la Dirección de Control Escolar, edificio Q, en la Dirección de Personal, edificio TR, así como en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el edificio N y uno más en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, edificio A-II.
Para llevar a cabo la actualización o activación, deberán llevar su antigua credencial, y en caso de extravío, que no se cuenta con ella, o bien que sea muy antigua, se deberá realizar el trámite para expedir una credencial nueva.

Aparicio Contreras reiteró la invitación a realizar el trámite de actualización ya que la credencial será requisito indispensable para el ingreso al campus universitario por cualquiera de los accesos, es un trámite sencillo y rápido con el que también se contribuye a proteger la seguridad de toda la comunidad universitaria.

