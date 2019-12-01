Morelos regulará uso de celulares en escuelas de educación básica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 12:44:33

Cuernavaca, Morelos, 13 de marzo del 2026.- El gobierno del estado de Morelos anunció que regulará el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases, con el objetivo de garantizar entornos escolares más seguros y adecuados para el aprendizaje de los estudiantes.

La medida fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos y aplicará en escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas.

La regulación surge luego de que autoridades educativas detectaran que cuatro de cada diez estudiantes en Morelos presentan problemas de agudeza visual, lo que puede afectar directamente su proceso de aprendizaje.

De acuerdo con los lineamientos, la exposición prolongada a pantallas puede provocar fatiga visual, visión borrosa, sequedad ocular y otros problemas relacionados con la salud visual.

Además, el uso excesivo de dispositivos electrónicos también puede alterar el ciclo de sueño de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades estatales señalaron que la medida busca fomentar hábitos digitales más saludables dentro del entorno escolar y reducir los riesgos asociados al uso desmedido de celulares durante las clases.