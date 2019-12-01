Morelia será el núcleo archivístico nacional; UMSNH y RENAES realizarán jornadas

Morelia será el núcleo archivístico nacional; UMSNH y RENAES realizarán jornadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:19:59
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Morelia, Michoacán, 05 de octubre de 2026.- Del 07 al 09 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de la Dirección de Archivos, con el aval de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior (RENAIES) realizará las XXIV Jornadas Archivísticas RENAIES-UMSNH, “Los archivos universitarios: entre los sistemas institucionales y las tecnologías de la información”. 

La actividad académica contará con la participación de reconocidos ponentes y se llevarán a cabo conferencias y talleres impartidos por expertas y expertos en archivística.

El evento, mismo que tiene valor curricular, se realizará en las instalaciones del Centro Cultural Universitario (CCU), de las 8:00 a las 19:00 horas, de acuerdo con el calendario de actividades.

Las jornadas contarán con 72 académicas y académicos de diversos estados del país, así como de la Casa de Hidalgo, y tendrán como ejes temáticos: Valoración documental; Sistemas institucionales; Soportes documentales; Aplicación de Normas ISO en Archivos, y Tecnologías de la información.

El costo de inscripción es de 500 pesos para profesoras, profesores, investigadoras e investigadores así como para en público en general, a quienes se les brindará una constancia de participación. En tanto, para las y los estudiantes, será de 100 pesos. Para mayores informes, las personas interesadas en participar pueden comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 24jornadasumsnh@gmail.com y dir.archivo.sria.admin@umich.mx

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