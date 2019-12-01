Michoacán: Necesario visibilizar el papel de las mujeres en la historia, señala la profesora Lupita Estrada ante estudiantes

Morelia, Michoacán, a 09 de marzo de 2026.- Al impartir la conferencia magistral “Mujer revolucionaria” a estudiantes y funcionariado nicolaita, la profesora Decana de la escuela preparatoria “Isaac Arriaga”, Lupita Estrada Gamez, subrayó la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la historia.

Durante su participación, la maestra estuvo acompañada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, por el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa y por la coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Verónica Loaiza Servín.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la profesora Lupita Estrada compartió con las y los alumnos de diversas escuelas y facultades, el camino que ha recorrido en el feminismo desde temprana edad, tras recordar a la activista Concha Michel, quien aseguró fue quien la introdujo en este movimiento.

Al respecto, precisó que, el comienzo del feminismo representa la lucha por la libertad y por los derechos de las mujeres, y refirió que en las distintas etapas de la historia la presencia del sector femenino ha sido preponderante, y muchas de ellas han sido invisibilizadas, “mujeres de la Revolución Mexicana que entregaron sus vidas y que aún no son reconocidas”.

Frente al estudiantado se congratuló porque hoy México tenga a la primera presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum y que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sea dirigida por una mujer, como es la rectora Yarabí Ávila González.

“Todo lo que hagamos los nicolaitas tiene que ir encaminado hacia el crecimiento, hacia transformar cada rincón, cada hombre, cada mujer que llegue a nuestras aulas en verdaderos defensores de la patria, en verdaderos representantes de los más altos valores humanistas, eso es el nicolaicismo”, enfatizó.

De igual forma, compartió que el origen del Día Internacional de la Mujer nace en el Socialismo, y es una fecha en que se recuerda el trágico hecho del incendio de una fábrica textil en Nueva York, en el que trabajadoras que luchaban por mejores condiciones laborales perdieron la vida, por lo que apuntó que el 8 de marzo no es una fecha que se deba considerar para recibir flores o para celebrar, “sino para que recordemos todo eso, que las mujeres no somos igual que los hombres, que las mujeres no podemos seguir la inmundicia de que únicamente seamos utilizadas para cualquier objetivo, porque nosotras tenemos también pensamiento propio”.

La también fundadora de la Escuela de Filosofía y de la preparatoria “Isaac Arriaga” compartió su paso por los movimientos estudiantiles de la década de los setentas, “todo lo que hacíamos no tenía un objetivo económico, o no tenía un objetivo de lograr una vida cómoda, era para lograr un verdadero humanismo, una verdadera justicia, y nosotros éramos nicolaitas, a la vez que éramos revolucionarios”.

En este sentido, refirió que en las distintas épocas hay mujeres que han hecho importantes aportaciones y todavía no se les hace justicia. “Viva la llama de la libertad, porque no hay más homenaje que se le haga a las mujeres a que se les impulse, a que sean ellas mismas, a que sean grandes, a que sí ocupen muchos espacios de poder, pero que cuando estén ahí, sean justas”.

La rectora Yarabí Ávila destacó la presencia de la profesora Lupita Estrada, y coincidió en que es fundamental visibilizar el papel que tienen las mujeres en todos los ámbitos, al tiempo que invitó a las y los estudiantes a denunciar cualquier acto que consideren lesione sus Derechos Humanos, tras referir que resultado de la actualización normativa que tuvo la UMSNH durante su administración, hoy en día se cuenta con una Coordinación de Género, Inclusión y Cultura de Paz, con la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género, con un Tribunal Universitario y una Unidad de Mediación.