México necesita líderes que transformen organizaciones con visión global

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 07:29:13

Guadalajara, Jalisco, 28 de agosto del 2025.- El Doctorado en Dirección Empresarial (DBA) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es el primer DBA en México y una oportunidad única para empresarios y ejecutivos que buscan transformar su visión de negocios, impulsar la sustentabilidad de sus organizaciones y ampliar su red de contactos estratégicos a nivel de alta dirección.

Este programa de alto nivel combina el rigor académico con un enfoque profesionalizante, permitiendo a sus participantes generar soluciones innovadoras para los desafíos más complejos del entorno empresarial.

Además, integra materias de la reconocida Thunderbird School of Global Management y ofrece acceso a estadías en esta institución a través de Arizona State University, fortaleciendo la proyección global de sus estudiantes.

Su formato cuatrimestral y modalidad mixta (presencial y virtual) brinda la flexibilidad necesaria para ejecutivos con agendas demandantes.

Con una duración de 7 cuatrimestres (2 años y 4 meses), cada periodo incluye dos materias cursadas de forma intensiva en bloques de siete semanas, lo que favorece la aplicación inmediata de los conocimientos en el ámbito laboral.

El DBA está diseñado para empresarios y ejecutivos con más de 10 años de experiencia y trayectoria en alta dirección, que desean expandir su mentalidad disruptiva, integrar estrategias de innovación tecnológica y sostenible y desarrollar un mindset capaz de identificar oportunidades en mercados cambiantes.

Al egresar, el participante será capaz de liderar transformaciones organizacionales con visión global, implementar modelos de negocio innovadores y establecer alianzas estratégicas que potencien la competitividad y el impacto de su empresa en el entorno social, económico y ambiental.

Conoce más sobre el DBA de la UAG y da el siguiente paso en tu trayectoria profesional.