Menos de 1% de las mujeres indígenas en Michoacán alcanzan el posgrado: UNAM urge a romper brechas de género y etnia en la educación

Morelia, Michoacán a 19 de marzo del 2026.– En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer (8M), el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán (IGUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Morelia, realizó el conversatorio “Acceso a la educación en comunidades indígenas Purhépecha y Mazahua: brechas y retos en el acceso a la educación”, en donde investigadoras indígenas en Michoacán analizaron la situación educativa de las comunidades Purépecha y Mazahua.

En el encuentro, la doctora Elsa Sánchez, investigadora del IGUM e IGF, UNAM, y la maestra Alondra Servín, especialista en género y derechos humanos de las mujeres indígenas e integrante del Colectiva Mujeres Purépechas, compartieron sus trayectorias como mujeres provenientes de las comunidades Mazahua y Purépecha, respectivamente. Ambas coincidieron en que la permanencia escolar se ve amenazada por: barreras geográficas y económicas ante la falta de infraestructura y recursos en zonas rurales, así como las brechas lingüísticas lo que genera la necesidad urgente de una educación intercultural y bilingüe y el rezago educativo que es un obstáculo que frena la continuidad desde los niveles básicos.

En su presentación, la maestra Alondra Servín indicó que, las estadísticas oficiales revelan una realidad crítica en el estado de Michoacán: menos de 1% de las mujeres indígenas logran culminar un posgrado (maestría o doctorado). Esta cifra, apuntó la especialista, es el resultado de una doble barrera: el desconocimiento de la oferta académica y la persistencia de prejuicios de género.

Asimismo, se informó que apenas el 6 % se autodenomina estudiante indígena, pero tan solo el 3 % de la matrícula universitaria femenina proviene de pueblos originarios. “Persiste el estigma de que el estudio no es para las mujeres porque ellas deben dedicarse al hogar”, enfatizó la maestra Alondra Servín, especialista de origen purépecha.

Por su parte, la doctora Elsa Sánchez hizo un llamado a fortalecer el acompañamiento institucional: “Necesitamos romper la barrera del rezago educativo para que no sea un impedimento. Vamos formando los cimientos, somos el suelo para seguir construyendo oportunidades para las mujeres de pueblos originarios”.

Ambas ponentes compartieron con los asistentes sus perspectivas desde la experiencia personal, desde el camino que ambas han tenido que recorrer para llegar hasta el lugar que actualmente ocupan. Por lo que buscan el trabajo coordinado e institucional para descentralizar los esfuerzos y abrir el camino a nuevas generaciones de mujeres indígenas que buscan hacer una carrera en la ciencia.

“Me siento privilegiada de ocupar un lugar en este espacio (la academia), pero allá afuera todavía hay muchas personas que no tienen voz. Entonces, como sociedad tenemos que incidir, cambiar esos roles, cambiar esa estructura y darles voz a quienes están silenciadas. Yo ya llegué, pero existen muchas que vienen atrás de mí”, apuntó la doctora Elsa Sánchez García.

Las ponentes concluyeron que es vital incrementar la difusión de la oferta académica dentro de las propias comunidades y brindar un acompañamiento integral que considere la cosmovisión de los pueblos indígenas, permitiendo que la educación sea una vía real para mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres.

Cabe señalar que esta actividad se enmarca en una serie de actividades desde las cuales que el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán (IGUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hacer visibles a las mujeres indígenas universitarias, y apoyar a quienes tengan el interés de dedicarse a la investigación en las diversas áreas del conocimiento.