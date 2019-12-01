Matrícula de la UTM crece; inician ciclo escolar más de 700 alumnos de nuevo ingreso

Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia inició el ciclo escolar 2025-2026 con la inscripción de 778 estudiantes de nuevo ingreso en primer cuatrimestre. Esta cifra representa un incremento de 31.6 por ciento en comparación con 2021, cuando se registraron 591 estudiantes, al inicio del periodo de rectoría de la actual administración.

Durante el acto inaugural, la rectora Graciela C. Andrade García Peláez destacó datos del Foro Económico Mundial, el cual estima la creación de 78 millones de empleos en los próximos diez años. Entre los sectores con mayor demanda se encuentran las actividades agrícolas, el transporte en sus distintas modalidades, las ingenierías y tecnologías como biotecnología, tecnologías de la información, electromovilidad, mecatrónica, mantenimiento industrial, diseño textil y moda, así como las energías renovables.

Las carreras mencionadas en el análisis coinciden con la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de Morelia, lo que permite una vinculación directa con las áreas de mayor crecimiento en el mercado laboral. La rectora señaló también que el área de cuidado y servicios representa otra de las principales fuentes de empleo, con profesiones como enfermería, terapias físicas, cuidados a adultos mayores y gastronomía.

En un acto cívico, se reconoció a estudiantes y equipos que en julio ganaron cinco primeros lugares en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades del Subsistema Tecnológico. Los reconocimientos y los cuadros en gis con los que compitieron se colocarán en el edificio de rectoría, como recordatorio de su participación en las categorías de mural en gis, canto, declamación y fútbol 7 varonil, en competencia con jóvenes de Nayarit, Jalisco y Colima.