Más equipos nicolaitas califican a la etapa regional de la Universiada 2026

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sigue por buen camino rumbo a la Universiada Nacional 2026, luego de que dos equipos más obtuvieron su boleto a la etapa regional: la escuadra femenil de voleibol de sala y el conjunto de fútbol soccer.

En lo que se refiere al 'voli', las nicolaitas dejaron clara su superioridad al vencer 25-16 y 25-22 a las representantes de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) en el encuentro por el boleto a la siguiente ronda.

"Estamos contentas por estar en la etapa regional, tenemos que seguir trabajando muy fuerte para poder hacer un muy buen desempeño en la siguiente etapa. El marcador es el reflejo del trabajo que se hace, ahora se nos dio el resultado contundente", compartió Yadira Ayala, coach de la escuadra femenil.

Por su parte, el representativo varonil de fútbol soccer derrotó 2-0 a la Universidad Montrer y también selló su boleto a la siguiente instancia con paso perfecto al imponerse a la Universidad de Morelia (UDEM), Tecnológico del Valle, Universidad de Durango, Escuela Normal de Educación Física (ENEF) y a la Escuela Normal de Tiripetío.

Hasta el momento, también los equipos de básquetbol femenil, fútbol soccer femenil, fútbol bardas femenil y varonil obtuvieron su calificación a la etapa regional. Mientras el cuadro varonil de baloncesto calificó a semifinales y en caso de ganar accederá a la siguiente fase.