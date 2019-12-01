Más de un millón de sueños en marcha; Michoacán va por cuarto ciclo escolar completo: Bedolla

Más de un millón de sueños en marcha; Michoacán va por cuarto ciclo escolar completo: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 12:22:01
Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- Con más de un millón 200 mil estudiantes de todos los niveles educativos en las aulas, Michoacán va por su cuarto ciclo escolar completo en 12 mil 795 escuelas, como resultado del trabajo para dar justicia laboral a miles de docentes, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Destacó que, durante su gobierno, la política de atención a maestras y maestros ha sido muy clara y hoy se consolida con salarios completos y a tiempo, trámites digitales rápidos y sencillos, pago de nómina con tarjeta bancaria, certeza laboral, el otorgamiento de casi 4 mil nuevas plazas, cambios de centros de trabajo, y atención médica gratuita y de calidad en el ISSSTE. 

“Sin educación no hay desarrollo, civilidad, ni transformación. Por eso la educación es primero; con las maestras y maestros de Michoacán todo, sin ellos nada. Desde el inicio de mi administración hemos trabajado por saldar deudas históricas con el magisterio”, manifestó. 

El mandatario explicó que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la prioridad es garantizar el derecho a la educación, sin interrupciones, para miles de alumnos de inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, a través de becas y apoyos para que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. 

Así como mejorar las condiciones en las que estudian, con obras de infraestructura educativa en todo el estado, como la construcción de nuevas escuelas en Morelia; y la edificación, rescate y rehabilitación de campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en diversos municipios.

