Más de 80 graduados en idioma coreano en el Instituto Rey Sejong

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:24:41

Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, encabezó la ceremonia de clausura del curso de idioma coreano 2025-2 del Instituto Rey Sejong (IRS) Querétaro, entregando certificados a 88 alumnos que concluyeron sus estudios en el aprendizaje del idioma en los niveles: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a y 3b.

Pantoja Amaro subrayó que dicho logro fortalece las habilidades personales, académicas y profesionales de cada participante. Asimismo, destacó que el dominio de un nuevo idioma amplía las posibilidades en diversas áreas del conocimiento y del trabajo, al tiempo que genera nuevas oportunidades de desarrollo para la entidad.

“Nos damos cuenta de que la posibilidad de visitar Corea del Sur o que alguno de ustedes estudie allá es real. A eso le está apostando el gobierno queretano. Le apostamos a que seamos un país que conquiste el mundo, que nuestros jóvenes, como ustedes, vivan experiencias internacionales”, expresó.

Asimismo, Luis Fernando Pantoja, recordó que la UTEQ, con el respaldo de la Secretaría de Educación (SEDEQ) del Poder Ejecutivo, ha impulsado diversas iniciativas para que los jóvenes vivan experiencias internacionales que les permitan desarrollar conocimientos con una visión global.

“Les doy un dato: hace un año rompimos récord enviando 42 alumnos al extranjero. Este año, casi 100 jóvenes visitarán otros países. Es costoso, sí, pero es más costoso que nuestros jóvenes no salgan a conocer el mundo ni se den cuenta de lo que hay allá afuera”, detalló.

El Instituto Rey Sejong (IRS) en la UTEQ se distingue por ser el único centro de su tipo en una Universidad mexicana, con instructores nativo hablantes certificados y una trayectoria que suma más de 400 estudiantes acreditados oficialmente. Además, forma parte de una red global con más de 250 centros en aproximadamente 85 países.

También reafirma el compromiso de la UTEQ con la formación lingüística y cultural, en el marco del tercer aniversario del IRS en la universidad, abriendo nuevas oportunidades para la comunidad estudiantil.