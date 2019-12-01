Más de 670 mil estudiantes regresan a clases en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de enero del 2026.- Este inicio de año, regresan a clases 670 mil 204 estudiantes de escuelas públicas y privadas de los tres niveles educativos: básica, media superior y superior, pertenecientes a los 18 municipios de la entidad, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ).

Para educación básica -que comprende educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria-, serán 465 mil 113 estudiantes, de escuelas públicas y privadas que entran el próximo 12 de enero; esto en cumplimiento al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

De media superior, en cambio, son 99 mil 28 estudiantes los que volverán a las aulas en febrero. En el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), será el día 16; mientras que para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEQ), el 17; y el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), retomó actividades el 6 de enero. 

En tanto, para educación superior, el pasado 5 de enero retomaron actividades la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), las Tecnológicas de Corregidora (UTC) y de Querétaro (UTEQ); y la Politécnica de Querétaro (UPQ); el 6 de enero la Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) y la Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ); el 7 de enero la Centenaria y Benemérita Escuela Normal Superior del Estado (CBNEQ) y la Normal Superior (ENSQ); y el próximo 14 de enero iniciará actividades la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Acompañando a las y los estudiantes de todos los niveles que vuelven a las aulas para este ciclo escolar enero-julio 2026, son también 38 mil 768 los docentes -de cinco mil 30 escuelas-, quienes también retoman actividades educativas a lo largo del estado. 

