Más de 237 mil estudiantes michoacanos recibirán internet gratuito a partir de febrero

Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- A partir del próximo 16 de febrero iniciará la entrega de chips de internet gratuito a más de 237 mil estudiantes de educación media superior y superior, como parte del programa impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Detalló que, tras concluir las capacitaciones al personal de las instituciones educativas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), actualmente se trabaja en la logística para la distribución regional de las tarjetas SIM en los planteles públicos instalados en todo el estado.

“Cada uno de nuestros estudiantes tendrá acceso a internet vía celular de manera gratuita; cada semestre se les dotará de un paquete mensual con 4 GB de datos, así como redes sociales, llamadas y mensajes ilimitados. Se trata de una herramienta adicional que fortalece su formación académica”, puntualizó.

Sosa Olmeda destacó que este beneficio estudiantil es único en el país, al posicionar a Michoacán como la primera entidad en avanzar de manera decidida en la reducción de la brecha digital, particularmente en aquellas regiones donde el acceso a la conectividad representa un mayor desafío, fortaleciendo así las condiciones de equidad y permanencia escolar.

Finalmente, expuso que este programa se suma a las becas federales de cobertura universal, como la Benito Juárez, así como a la nueva beca de transporte Gertrudis Bocanegra, consolidándose como un incentivo adicional para la educación de las juventudes michoacanas, al disminuir barreras económicas, favorecer la continuidad de los estudios y ampliar las oportunidades de desarrollo académico en todo el estado.