Martha Soto inaugura Cafetería Sustentable en UPSRJ para mil 216 estudiantes

Querétaro, Querétaro, 8 de septiembre del 2025.- En el marco del arranque de actividades para el nuevo ciclo escolar de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, encabezó la inauguración de las Cafeterías Sustentables, que beneficiará a 216 estudiantes y 155 docentes gracias a su modelo en donde destaca el uso de un biodigestor.

Este consiste en la implementación de un contenedor sellado en donde se descompone materia organica en biogás, para su uso como fuente de energía para cocinar, además de que permite retirar de forma ordenada, limpia y sustentable el desecho de alimentos.

De acuerdo el rector de la Universidad, Christian Reyes Méndez, esta obra se realizó con infraestructura de rehúso y consta también de cinco contenedores para uso exclusivo de cafeterías, cuatro para venta de alimentos y uno para baños.

Además, se realizó con una inversión de más de cinco millones de pesos, monto que se pudo destinar a su construcción gracias a un incremento en 2025 del 13 por ciento del presupuesto que otorga el Gobierno Estatal, a través de la SEDEQ, a la institución.