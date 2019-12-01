Los Zorros mantienen su paso perfecto

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Varonil mantuvo su paso perfecto y el liderato del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), al derrotar 3-1 a los Aguacateros de Uruapan en choque de la Jornada 3, que tuvo como sede el Estadio Universitario Hidalgo.

El partido, que se desarrolló ante una ligera lluvia, comenzó parejo, pero con el paso de los minutos los nicolaitas empezaron a inclinar la balanza y al 30' a César Cruz 'Camaro' le llegó un centro desde la derecha, controló el esférico y sacó un potente derechazo para inaugurar el marcador.

Y solo seis minutos más tarde, Edgar González tomó la pelota desde la banda derecha, ingresó al área, disparó raso y con fuerza para que el balón pasara entre las piernas del portero visitante y poner el 2-0 que se mantuvo hasta el medio tiempo.

En el complemento, al 67', Diego Galaad tomó la pelota desde atrás de la media cancha, corrió a toda velocidad, nadie pudo alcanzarlo, entró al área y definió entre los pies del guardameta visitante para colocar el 3-0 que sentenció la victoria.

Al 86' llegó el tanto de la honra del cuadro uruapense cuando en un cobro de tiro libre Oliver Melgoza remató de cabeza y venció a Francisco Cervantes para poner cifras definitivas.

Con la suma de estos tres puntos, el Atlético Morelia-UMSNH Varonil llega ya a nueve para consolidarse como el mandamás del grupo y en la fecha 4 visitará al Deportivo Zamora, juego que se llevará a cabo el 23 de octubre a las 20:00 horas en la Unidad Deportiva “El Chamizal”.