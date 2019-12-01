Lista la convocatoria de la Presea "Vasco de Quiroga"; UMSNH invita a participar con propuestas

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) convoca a la comunidad nicolaita y a la sociedad en general a postular candidatas y candidatos para recibir la Presea "Vasco de Quiroga", distinción que reconoce trayectorias ejemplares alineadas con el humanismo que caracteriza a la casa de estudios.

Las y los candidatos deberán ser trabajadoras y trabajadores en activo o en jubilación de la casa de estudios, y podrán ser postulados en alguna de las siguientes modalidades: Trayectoria destacada en la docencia para los niveles de bachillerato, técnico, licenciatura o posgrado; Trayectoria destacada en investigación científica o en desarrollo tecnológico.

Así como, Trayectoria destacada en creación, promoción, gestión y difusión de la cultura y las artes; Trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente o en actividades en beneficio de la sociedad mexicana; y Trayectoria destacada como trabajador administrativo o manual de la UMSNH.

Las propuestas serán evaluadas por la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Presea, la cual notificará al pleno del Consejo Universitario los nombres de las personas acreedoras a este reconocimiento a más tardar el 1 de abril, la Presea "Vasco de Quiroga" será entregada por la rectora Yarabí Ávila González durante una sesión solemne del máximo órgano de gobierno de la institución, que se llevará a cabo el 1 de mayo del presente año.

Cabe señalar que la UMSNH otorga dicho galardón desde el año 2017 con el objetivo de reconocer a personas cuya trayectoria enarbole la vida y obra de Vasco de Quiroga, así como las funciones sustantivas de la Universidad. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 10 de marzo.