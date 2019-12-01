Licenciaturas en línea, flexibles y a tu medida; UMSNH lanza convocatoria de ingreso

Morelia, Michoacán, a 06 de noviembre de 2026.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y brindar alternativas para quienes desean continuar su formación profesional con mayor flexibilidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abrió la convocatoria de nuevo ingreso 2027 para sus programas de licenciatura en modalidad en línea.

La casa de estudios invita a las egresadas y egresados de bachillerato a conocer esta opción educativa y aprovechar la diversidad de programas que ofrece la institución para construir su futuro profesional, sin que la distancia sea un impedimento para acceder a la educación universitaria.

A través de esta oferta académica, la UMSNH pone a disposición de las y los aspirantes cuatro carreras como son las licenciaturas en Derecho, en Administración, en Mercadotecnia y en Contaduría, las cuales permiten cursar estudios de nivel superior mediante la modalidad a distancia, alternativa que representa una oportunidad para quienes buscan combinar su preparación profesional con otras actividades laborales.

El registro de solicitudes de ingreso se realizará exclusivamente a través del portal institucional www.umich.mx, hasta el 15 de enero de 2027, para lo cual las persons interesadas deberán tener a la mano su CURP, acta de nacimiento, certificado o constancia de estudios de bachillerato, comprobante de domicilio, correo electrónico personal, número de celular activo, identificación oficial o escolar con fotografía y Número de Seguridad Social (NSS).

Como parte del proceso de admisión, todas las personas aspirantes deberán presentar el examen en línea, programado para el 18 de enero de 2027, los resultados se publicarán el 25 de enero de 2027 en el portal institucional de la Universidad, mientras que el inicio de clases está programado para el 1 de febrero de 2027.

Para consultar la convocatoria completa, los requisitos y realizar el registro, ingresar al sitio www.umich.mx y seleccionar el banner “Convocatoria de nuevo ingreso 2027/2027”, para mayores informes o aclaraciones comunicarse al correo electrónico dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx, o a los teléfonos 443 322 35 00, extensiones 3022, 3572 y 3573.