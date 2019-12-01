Lago artificial de la UMSNH, obra sustentada técnica y normativamente

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- El lago artificial que se construye en la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila Gonzalez, es una obra sustentada técnica y normativamente, enfatizó la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, quien precisó que dicho proyecto tendrá un impacto positivo social, ambiental y académico.

Explicó que la obra de captación y aprovechamiento de agua residual tratada por parte de la empresa FEMSA, es una respuesta técnica y responsable ante una realidad clara: en Morelia el agua es un recurso cada vez más limitado.

“Este proyecto no es improvisado, está sustentado técnica y normativamente, ya que el agua que se utilizará cumple con la NOM-003-SEMARNAT-1997, lo que garantiza que es apta para el riego de áreas verdes y sistemas contra incendios”.

La funcionaria subrayó que actualmente, grandes volúmenes de agua tratada no se aprovechan y terminan en el drenaje, por lo que a través de este proyecto se transformará ese desperdicio en una solución, al referir que se reutilizarán aproximadamente 150 m³ diarios de agua tratada, reduciendo de forma significativa el uso de agua potable.

De igual forma, apuntó que, el lago artificial de la UMSNH, tendrá un impacto positivo en diversos rubros, por ejemplo en el ámbito social, al beneficiar directamente a seis mil 489 habitantes alrededor de Ciudad Universitaria, en dos mil 608 viviendas y 600 unidades económicas que dependen del pozo de agua de la Universidad Michoacana, además de la comunidad nicolaita de más de 62 mil personas.

En materia ambiental, indicó que, promoverá la reutilización del agua, la infiltración natural y la recarga de los mantos acuíferos, y también tendrá un impacto académico, al consolidarse como un espacio de aprendizaje práctico de sostenibilidad y gestión hídrica.

Lara Gómez, apuntó que, la construcción del lago artificial es una colaboración tripartita, ya que la Universidad Michoacana destinará recurso para la construcción de la obra de captación, en tanto, la Coordinación Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) para la edificación de la línea de conducción, y la empresa FEMSA aportará el suministro de agua tratada.

Finalmente, la funcionaria nicolaita enfatizó que no es una obra innecesaria, ni ornamental, es una infraestructura estratégica que responde a un problema real. “Apostar por este tipo de proyectos es avanzar hacia un uso más eficiente, consciente y sostenible del agua, con beneficios para toda la sociedad”, sostuvo.