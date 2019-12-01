“La Universidad Michoacana es el corazón político y social de nuestro estado”: Raúl Morón

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- “Ser michoacano es llevar el orgullo nicolaita en la identidad. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no solo es una institución educativa; es la pieza clave para la transformación de nuestro estado”, afirmó de manera contundente el senador Raúl Morón Orozco.

Al participar en el foro “Encuentro de experiencias: Retos y desafíos en la gestión de la Universidad Michoacana”, invitado por la rectora Yarabí Ávila González, el legislador michoacano reafirmó su compromiso con la educación pública y trazó una ruta estratégica para consolidar el prestigio y la estabilidad de la institución.

En su calidad de presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, Raúl Morón expuso tres ejes fundamentales para la evolución de la Universidad. El primero de ellos referente a la dignidad laboral en referencia a la necesidad de asegurar condiciones de trabajo y esquemas de jubilación dignos para el personal académico y administrativo, reconociéndolos como el motor que sostiene la excelencia nicolaita.

El segundo punto fue sobre estar a la vanguardia en cuanto a oferta educativa, al proponer una actualización constante de los programas de estudio y la ampliación de la oferta académica para que la Universidad responda a las demandas del siglo XXI y en particular a las necesidades y principales actividades del estado. El tercero en relación a una mayor presencial social, al convocar a que fortalezca su impacto en las comunidades a través de jornadas mensuales.

La rectora Yarabí Ávila agradeció el interés y la disposición del senador para coadyuvar desde la Cámara Alta y afirmó que la experiencia de Morón como profesor y su peso político en la Comisión de Educación son factores determinantes para impulsar cambios estructurales que beneficien al nivel superior en Michoacán y el país.