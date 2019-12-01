La UNAM Morelia revela los misterios de la ciencia cuántica y promete sorpresas

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- El famoso gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, es el ejemplo que escuchamos cuando se habla de física cuántica. Pero ¿qué realmente es eso de las ciencias cuánticas? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo funciona la tecnología cuántica? ¿Cómo se relaciona esto con la astronomía?

La UNAM Morelia revela esta y más preguntas sobre en el ciclo de Viernes de Astronomía del segundo semestre de 2025, organizado por el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA), y que celebra el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas con tres pláticas, a cien años de su surgimiento.

Iniciamos esta celebración con la plática “Mecánica cuántica: una revolucionaria descripción del mundo”, este 29 de agosto. Daniele Colosi, investigador de la ENES Morelia, nos contará cómo se desarrolló esta rama de la ciencia y qué es lo que realmente nos dice sobre el mundo en el que vivimos.

Las pláticas se llevarán a cabo en el Auditorio de la Unidad Académica Cultural (auditorio principal) de la UNAM Campus Morelia (Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, frente a la tenencia Morelos) a las 7:00 pm, con entrada libre y gratuita para todo público. No se requiere registro previo, y si el estado del tiempo lo permite, tendremos observación del cielo con telescopios al terminar la plática. Además en cada sesión tendremos sorpresas para el público asistente.

El 26 de septiembre Luis Felipe Rodríguez, investigador emérito de la UNAM en el IRyA, nos compartirá la plática “Cómo enriqueció la Cuántica a la Astronomía”, sobre la relación entre estas dos áreas de la ciencia y cómo las ciencias cuánticas nos ayudan a explorar los misterios del universo, y Jane Arthur, investigadora del IRyA, nos cuenta sobre cómo estudiamos las estrellas con ciencias cuánticas en la plática “Luz al final del túnel: la mecánica cuántica y las estrellas”, el 31 de octubre.

Sobre el IRyA, UNAM

El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM (IRyA) es una entidad académica de la UNAM Campus Morelia que realiza investigación de alto nivel e impacto en las áreas de Medio Interestelar, Formación Estelar, Estrellas Evolucionadas, Altas Energías, Dinámica y Estructura Galáctica, Astronomía Extragaláctica y Cosmología.

También participa en la formación de recursos humanos de alto nivel, y mantiene un estrecho contacto con la sociedad a través de diversos programas de divulgación.