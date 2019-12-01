La UMSNH suma el Tianguis de la Ciencia al Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de abonar en la reconstrucción del tejido social, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, instruyó a sumarse de manera activa en el Plan Michoacán que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se pondrá en marcha a través de las Ferias del Bienestar una amplia estrategia de divulgación de la ciencia, cuyas acciones son promovidas por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Como parte de estas acciones, el Tianguis de la Ciencia, que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de su tipo a nivel nacional, se expandirá a diversos puntos de Michoacán para acercar la ciencia a la sociedad y de manera especial a la juventud y a la niñez.

La rectora de la Máxima Casa de Estudios, Yarabí Ávila González refrendó el firme compromiso de la institución de sumar esfuerzos con todos los sectores para contribuir al progreso del Estado, por lo que manifestó que aunado a las acciones que la Máxima Casa de Estudios realizará para participar activamente en el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, llevará a cabo esta actividad que incluye un amplio programa.

“Las y los nicolaitas somos una familia fuerte y queremos que nuestras y nuestros jóvenes, niñas y niños tengan un futuro prometedor y que hoy cuenten con un desarrollo pleno, por ello estamos trabajando en equipo con un gran compromiso con la sociedad que confía en la Universidad Michoacana”, sostuvo la rectora Ávila González.

La extensión del Tianguis de la Ciencia permitirá acercar a las y los asistentes con los trabajos de investigación científica que se realizan en la UMSNH, a través de un programa interactivo y lúdico que se desarrollará con exposiciones, talleres, videos, obras de teatro, visitas a laboratorios, experimentos y diversas acciones encaminadas a presentar la ciencia de manera divertida a las infancias y a las juventudes con una apertura al público en general.

Esta semana arranca la participación de la Casa de Hidalgo en las Ferias del Bienestar en los municipios de Múgica, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zamora. Esta fiesta de divulgación de la ciencia se lleva a cabo con la invaluable participación de investigadoras, investigadores, profesoras, profesores, estudiantes y trabajadores/as universitarios que año con año aportan con entusiasmo, creatividad y habilidades para ofrecer demostraciones ingeniosas y didácticas que resaltan la importancia del estudio y la investigación como vías para generar conocimientos que contribuyan al bienestar de la población michoacana y del país.

Mediante esta estrategia se busca ampliar el impacto del Tianguis de la Ciencia a diversos puntos del estado acercando la divulgación científica a comunidades urbanas y rurales, instituciones educativas, centros culturales y diferentes sectores sociales del estado de Michoacán.

A través de actividades itinerantes, formativas y participativas, esta extensión pretende fortalecer el vínculo entre la Universidad y la sociedad, promoviendo la apropiación social del conocimiento y consolidando al Tianguis como un programa permanente de divulgación científica en la UMSNH.