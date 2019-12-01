La UAQ renovó a los integrantes de la Comisión de presupuesto, la cual formulará el proyecto presupuestal que habrá de presentarse ante los integrantes del Consejo Universitario; indicó Silva Amaya Llano

Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- El jueves pasado, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) renovó a los integrantes de la Comisión de presupuesto la cual formulará el proyecto presupuestal que habrá de presentarse ante los integrantes del Consejo Universitario, confirmó Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

“El día de ayer que renovamos a los integrantes del Consejo Universitario y también se renovaron las comisiones, entre ellas la Comisión de Presupuesto quienes iniciará sus trabajos en septiembre”.

Explicó que los integrantes de esta comisión trabajarán en conjunto con el titular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado para tener una propuesta que se presentará primero ante el Consejo y posteriormente a la Legislatura Local.

“Nosotros estaríamos esperando un incremento mínimo del 13 por ciento, ojalá, si pudiera ser un poquito más, pero ojalá sea al menos el 13 por ciento que ha sido el aumento que pues en los años anteriores nos han otorgado”.

Reconoció que el mandatario estatal, Mauricio Kuri González ha cumplido con lo que les ha prometido.