La jugadora nicolaita, Adriana Ramírez lidera la tabla de goleo del Grupo 5 de la Liga TDP Femenil 

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil ha comenzado con el pie derecho su andar en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y parte de su exitoso inicio se debe al poder ofensivo comandado por Adriana Ramírez, quien se coloca como líder de goleo del Grupo 5.

Luego de seis jornadas, la estudiante de la Licenciatura en Contaduría ha marcado nueve goles, dos más que su más cercana perseguidora, que es Xiomara Zavala de Santa Ana del Conde. Cabe mencionar que, la atacante nicolaita solo ha jugado cinco encuentros, pues no participó en el compromiso de la fecha 5 ante Cajeteros Celaya.

Ramírez Cruz anotó un gol en la jornada inaugural ante Lobos ULMX, uno más en la fecha 2 ante Halcones, firmó un triplete ante Magos Unión Deportiva en la Jornada 4 y en el partido más reciente se despachó con cuatro tantos ante Santa Ana del Conde, situación que le valió para ser nombrada como Jugadora de la Semana por parte de la Liga TDP Femenil.

“Me siento muy contenta por el equipo, creo que cada jornada hemos avanzado un poco más y ya se ve el resultado. Estoy feliz de haber abierto el marcador después de ir perdiendo 1-0 y eso nos sirvió para habernos dado confianza, estoy contenta de haber aportado cuatro goles”, comentó ‘Adri’ luego del triunfo de 9-3 sobre Santa Ana del Conde del fin de semana pasado.