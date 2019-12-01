Se fue el frente frío 13 pero llega el 14: continuarán temperaturas heladas en México

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe, en combinación con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, provocará lluvias torrenciales y posibles trombas marinas en el sur de Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Campeche y chubascos en Yucatán.
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, encharcamientos e inundaciones.
Además, otros canales de baja presión en el interior del país y la entrada de humedad del Pacífico y el Golfo de México generarán lluvias y chubascos dispersos en Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se mantendrá un ambiente frío por la mañana en estados del norte y centro del país.
Durante la noche, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, asociado con una vaguada polar y corrientes en chorro, lo que ocasionará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Baja California.
Lluvias pronosticadas:
Torrenciales (150 a 250 mm): sur de Quintana Roo.
Muy fuertes (50 a 75 mm): este de Campeche.
Chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero.
Temperaturas máximas:
35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, costa de Oaxaca y costa de Chiapas.
30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y suroeste de Puebla.
Temperaturas mínimas:
-10 a -5 °C con heladas: zonas altas de Chihuahua y Durango.
-5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.