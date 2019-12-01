Se fue el frente frío 13 pero llega el 14: continuarán temperaturas heladas en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 07:19:03

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe, en combinación con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, provocará lluvias torrenciales y posibles trombas marinas en el sur de Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Campeche y chubascos en Yucatán.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, encharcamientos e inundaciones.

Además, otros canales de baja presión en el interior del país y la entrada de humedad del Pacífico y el Golfo de México generarán lluvias y chubascos dispersos en Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se mantendrá un ambiente frío por la mañana en estados del norte y centro del país.

Durante la noche, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, asociado con una vaguada polar y corrientes en chorro, lo que ocasionará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Baja California.

Lluvias pronosticadas:

Torrenciales (150 a 250 mm): sur de Quintana Roo.

Muy fuertes (50 a 75 mm): este de Campeche.

Chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero.

Temperaturas máximas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, costa de Oaxaca y costa de Chiapas.

30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y suroeste de Puebla.

Temperaturas mínimas: