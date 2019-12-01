La Embajada de Australia y Navitas reúnen en Morelia a directivos educativos para abrir nuevas rutas internacionales a estudiantes michoacanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 19:07:06

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- La Embajada de Australia en México, a través de Austrade, en colaboración con Navitas y con el apoyo de Estudiantes por el Mundo (EPEM), realizó este lunes la International Educators Wellness Morning en el Hotel Maja de Morelia. El encuentro reunió a directivos, coordinadores académicos y orientadores educativos de la región con un objetivo común: acompañar mejor a los jóvenes en sus decisiones de futuro y acercarles oportunidades de educación superior y desarrollo profesional en Australia.

La mañana abrió con una bienvenida y una meditación guiada, y combinó desarrollo profesional, conversación y bienestar. Inspirada en la visión australiana de que los grandes logros también se construyen desde el equilibrio y el sentido de comunidad, la jornada incluyó charlas y una sesión práctica con Career Matcher, herramienta de Study Australia diseñada para ayudar a los estudiantes a conectar sus intereses y fortalezas con posibles carreras y oportunidades profesionales.

Laura Díaz Mangas, Business Development Manager, Education en Austrade, la Comisión Australiana de Comercio e Inversión, señaló: “Estamos muy felices de visitar Michoacán por primera vez, en esta colaboración con Navitas y Estudiantes por el Mundo.

Esperamos que estas conversaciones sean el inicio de una colaboración entre el estado de Michoacán y sus instituciones, que se abran nuevas posibilidades para los estudiantes de la región y que, en ese sentido, las familias michoacanas encuentren en Australia un destino acogedor, seguro, inclusivo y de alta calidad y desarrollo para los estudiantes.”

Por su parte, Lorraine Castañares, School Engagement Manager para América Latina en Navitas, compartió su enfoque para elegir carrera a partir de una pregunta: ¿de qué problema del mundo me gustaría ser parte de la solución? Desde ahí, los estudiantes conectan su propósito con profesiones emergentes, habilidades del futuro y rutas académicas. “Eventos como este confirman la misión de Navitas, que es transformar las vidas de los estudiantes a través de la educación.”

Participaron directivos, docentes y orientadores de siete instituciones educativas de Morelia:

• Instituto Jefferson Internacional: Karla Lorena Morales Fernández, directora general; Mariana Rivera, directora de preparatoria, y Mitzi Alelhí Villanueva Martínez, directora de la preparatoria vespertina.

• Universidad Latina de América (UNLA): Alejandra Granados Paredes, directora de Psicopedagogía, y Óscar Parra Meza, director de Educación a Distancia.

• Varmond School: Juan Abraham López Solórzano, coordinador de Programas Internacionales y Vinculación Universitaria, y Georgina Gaytán Zuno, directora académica de la preparatoria (Kn·U).

• Universidad Montrer: Rosa Isabel Espinosa Sánchez, coordinadora de Idiomas y Certificaciones.

• Universidad La Salle Morelia: Martha Potenciano Córdoba, docente.

• Instituto Latino de Morelia: Sandy Bell Pérez García, encargada del departamento psicopedagógico.

• Instituto Humanista Iberoamericano: María Guadalupe Gallardo Vieyra, docente.

Adriana Billard Paz, directora general de Estudiantes por el Mundo, destacó el valor de que las escuelas de la región tengan contacto directo con las instituciones australianas: “La educación global comienza con conexiones locales. Como directora de Estudiantes por el Mundo, es un honor apoyar iniciativas que nos invitan a ampliar nuestra mirada. Cuando pensamos en estudiar en el extranjero, muchas veces miramos hacia el norte; Australia nos invita a mirar también hacia el sur, hacia un destino que abre nuevas perspectivas, experiencias y oportunidades para los jóvenes mexicanos.

Creemos que orientar también significa inspirar, conectar y atrevernos a mostrar que el mundo es mucho más amplio de lo que imaginamos.”

Con este encuentro, Australia refuerza su presencia como destino educativo para familias mexicanas y abre un canal de colaboración con las escuelas de Michoacán en programas de licenciatura, maestría y experiencia profesional.