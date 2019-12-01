La educación pública sigue siendo el motor más potente de movilidad social y de justicia que tiene Mèxico: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- “La educación pública, la que se ofrece aquí en la Máxima Casa de Estudios, sigue siendo el motor más potente de movilidad social y de justicia que tiene México”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al hacer entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la generación 2020-2025 de la Licenciatura en Ingeniería Química.

Señaló que para quienes concluyen esta etapa es un momento emotivo pero también de agradecimiento y de reconocimiento a las personas que los han apoyado a alcanzar esta meta, “el documento que reciben el día de hoy, lleva sin duda alguna, una tinta invisible porque está firmado también por sus padres, por sus madres, por sus hermanos, por toda su familia”.

Ante las y los recién graduados, la rectora señaló que uno de los secretos para tener éxito en el campo laboral es rodearse de gente talentosa pero también saber trabajar en equipo, de igual forma, los convocó a no tener tener miedo a tomar decisiones, a conducirse con honestidad y con ética, tras señalar que cada uno de los valores que inculca la Universidad Michoacana se tienen que ver reflejados afuera de la institución.

Manifestó su satisfacción por ser elegida como madrina de generación, al referir que lo anterior genera un compromiso muy grande, al tiempo que agradeció a las madres y padres de familia por la confianza depositada en la Universidad, “hoy les devolvemos a sus hijos y a sus hijas convertidos en profesionales de excelencia, en personas mucho más fuertes, más comprometidas y con una mayor responsabilidad”.

Ávila sostuvo que la ingeniería química es una de las disciplinas más importantes en el desarrollo no solamente científico sino también tecnológico y productivo de cualquier sociedad, ya que gracias a esta rama del conocimiento se hacen posible muchas innovaciones en la industria, en la salud, en la energía, en el medio ambiente y en la vida cotidiana. “Ustedes han elegido una profesión que combina la creatividad, la capacidad de análisis y la responsabilidad ética para tomar las decisiones que inciden directamente en el bienestar de las personas”.

La rectora deseó el mejor de los éxitos a todas y a todos los egresados, a quienes instó a seguirse preparando, al señalar que la sociedad es cambiante y la capacitación continua permite ser más competitivo, en este sentido los exhortó a titularse lo más pronto posible. “Se trata de seguir luchando y actuar de manera correcta porque nuestro estado así lo merece, porque la familia lo merece, pero sobre todo porque nosotros nos lo merecemos, felicidades por este gran triunfo y que sean muchos más”.

En su turno, el director de la Facultad de Ingeniería Química, Fabricio Nápoles Rivera, indicó que en total egresan 90 nicolaitas, algunos de ellos ya titulados, otros realizando estudios de posgrado o incluso ya en el campo laboral.

Tras externar su orgullo por la generación 2020-2025, indicó que el rol del ingeniero químico en la sociedad es fundamental, “y hoy ustedes deben cambiar el paradigma convencional y entender que no sólo se trata de producir más y mejor, sino que su prioridad a partir de hoy debe ser mejorar la calidad de la vida de las personas convirtiendo la materia y la energía en bienes y servicios que satisfagan las necesidades comunes, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras”.

En tanto, el director de Evaluación y Aprendizaje de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Moreno Magaña, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo que las y los graduados representan el talento joven que impulsará la innovación, la industria, la sostenibilidad y la transformación tecnológica que la comunidad necesita, “su preparación es sin duda una inversión para el futuro del estado de Michoacán”. De igual forma, los invito a seguir preparándose, a ejercer su profesión con ética, con pasión, con responsabilidad social y a nunca perder el sentido humano.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Ingenieros Químicos del Estado de Michoacán, María del Carmen Chávez, señaló que la facultad ha mantenido un compromiso firme con la excelencia académica, y ha formado a numerosas generaciones de ingenieras e ingenieros químicos que se desempeñan con éxito en diversos sectores dentro y fuera del país. También destacó la acreditación internacional del programa de licenciatura por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C, (CACEI), “organismo reconocido dentro del Washington Accord, lo que avala la calidad global de la formación que aquí reciben”.

A nombre de la generación, el alumno Christopher Arias Tapia, indicó que hoy cierra una de las etapas más intensas, retadoras y formadoras de su vida, y agradeció a los padres y madres de familia por el apoyo recibido. A sus compañeros les manifestó que el mundo necesita líderes con valores, con empatía, con valentía para cuestionar lo que no funciona y mejorar lo que sí. “Sigamos construyendo, sigamos abriendo caminos, sigamos levantando a quienes vienen detrás”.