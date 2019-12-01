La educación avanza en Nahuatzen, arranca ciclo escolar 2025–2026: UTM

Nahuatzen, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- La inauguración oficial del ciclo escolar 2025–2026 en el municipio de Nahuatzen se realizó en la Escuela Secundaria Federal “Tata Lázaro”, con la presencia de la rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia, quien asistió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañada por el presidente municipal Sergio Puntos; el director de la secundaria, Ismael Uceda Rendón y autoridades educativas estatales y municipales.

En su mensaje, la rectora transmitió el saludo del gobernador y de la secretaria de Educación, Gabriela Molina, subrayó que el fortalecimiento de las escuelas depende del trabajo conjunto entre estudiantes, madres y padres de familia, maestras, maestros y directivos. Señaló que la colaboración en consejos técnicos y actividades comunitarias es clave para avanzar en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Michoacán inició el ciclo escolar con 935 mil estudiantes de educación básica, en alrededor de 13 mil planteles entre públicos y privados, con más de 50 mil maestras y maestros al frente. La rectora destacó que en los últimos años se han invertido 500 millones de pesos en equipamiento, 2 mil millones de pesos en infraestructura educativa y se entregaron más de seis millones de libros de texto gratuitos.

Finalmente, informó que presentará al gobierno estatal las solicitudes de las autoridades locales y escolares, entre ellas el equipamiento de laboratorios, apoyo a bandas de guerra y mejoras en infraestructura.