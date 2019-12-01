La autonomía es un derecho de nuestra Universidad y la defenderemos: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre de 2026.- “La autonomía no es una concesión, no es un regalo, la autonomía es un derecho de nuestra Universidad Michoacana y de cada uno de los nicolaitas”, indicó la rectora Yarabí Ávila González, quien encabezó una caminata pacífica acompañada de integrantes del Consejo Universitario.

El contingente recorrió la principal arteria de Morelia en el que también estuvieron presentes integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, con la finalidad de exigir respeto a la vida interna de la casa de estudios.

La comunidad nicolaita ha expresado su voz, indicó la rectora, no toleraremos la violación a la autonomía universitaria que por derecho y herencia nos corresponde. El ingeniero Pascual Ortiz Rubio fundó la universidad autónoma, y no será hoy que la pierda.

Ávila afirmó que la UMSNH no debe ser de ningún equipo o grupo, “la Universidad Michoacana es de todos y de cada una y cada uno de los nicolaitas y de esa manera es como la tenemos que defender”.

Reconoció la labor de las y los consejeros universitarios, tras señalar que han tenido gran valentía para tomar decisiones de gran impacto para la institución, no solamente en el ámbito académico, sino en el financiero, cultural y deportivo. “El día de hoy la Casa de Hidalgo está en lo más alto, en el top ten de las universidades y eso es gracias al trabajo de todas y todos nosotros”.

De igual forma, indicó que, el Consejo Universitario en ningún momento le ha mentido a la comunidad nicolaita en el tema de la autonomía y de la democratización, y refirió que “la autonomía no es un regalo, es nuestro legado, ser nicolaita es honrar nuestra historia y defender la libertad del pensamiento con todo”.