Juego de Pelota Purépecha de la UMSNH tendrá intensa actividad en el cierre de año

Morelia, Michoacán, a 03 de septiembre de 2025. - El Juego de Pelota Purépecha es una tradición milenaria que sigue viva en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y para ello se busca llevar esta práctica a distintos espacios, así lo manifestó el entrenador César Zavala, quien compartió el calendario que, hasta el momento, tienen para lo que resta del año.

“Tenemos contempladas unas invitaciones por parte de los amigos de Jalisco que en septiembre-octubre están pensando hacer un cuadrangular o hexagonal. Posiblemente también hay un aniversario fundacional en Querétaro y con la Universidad de Guanajuato también se están empezando a hacer actividades”.

Agregó que en Michoacán no se realizan muchos torneos, pero en la UMSNH se llevan a cabo varias actividades, como la que se realiza en la calzada de San Diego, donde la casa de estudios participa cada año con estudiantes de diversas facultades, “pero estamos abiertos a todas las invitaciones y a los torneos”.

El profersor Zavala, quién desde hace 15 años enseña esta práctica a alumnas y alumnos nicolaitas y de otros instituciones, aseveró que con el inicio del ciclo escolar llegan también nuevos interesados en aprender esta disciplina, incluso considera abrir un nuevo horario de entrenamiento.

“Se han estado incorporando chicos de Ingeniería Industrial, de Medicina, de Biología y chicos de las prepas. Todos están ahorita en el proceso de ver sus materias y horarios, porque algunos van a llevar laboratorios o prácticas profesionales, otros tienen que empezar el servicio. Entonces, de acuerdo a sus tiempos, nos vamos a empezar a reorganizar, yo creo que lo más seguro es que también tengamos abierto el día sábado por la mañana para aquellos que tienen horarios muy pesados entre semana”, compartió.

Cabe mencionar que, los entrenamientos de Juego de Pelota Purépecha son lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas en Ciudad Universitaria en el pasillo que se ubica junto a Ingeniería Industrial (edificio D), y todas y todos los estudiantes que estén interesados puede integrarse al equipo. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a la página de Facebook: UMSNH Uárhukua. Deportes Autóctonos Nicolaitas.