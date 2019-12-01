Invita SEDEQ a verificar Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios antes de elegir escuela privada

Querétaro, Querétaro, 14 de diciembre del 2025.- Con motivo del regreso a clases para el ciclo escolar 2026-1, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) hace una invitación a las madres y padres de familia, tutores y estudiantes, a verificar la legalidad de los programas educativos que ofertan las escuelas privadas de su interés, a través del listado de Instituciones con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

El RVOE avala a las instituciones particulares autorizadas para ofrecer programas académicos, garantizando que cumplan con los estándares de calidad establecidos por las normativas educativas a nivel nacional, y es fundamental que la escuela de su elección cuente con él para que sus estudiantes o egresados puedan realizar trámites de obtención de Título o Cédula Profesional, certificaciones, así como cambios de grado o escuela.

La lista de las escuelas en el Estado de Querétaro que cuentan con RVOE, ya sea estatal o federal, puede consultarse a través de la página web oficial de la Dirección de Educación de la SEDEQ, o a través del link https://portal.queretaro.gob.mx/educacion/, en donde también pueden realizarse los reportes en caso de tener duda sobre instituciones que no cuenten con Reconocimiento.

A su vez, las instituciones educativas que busquen realizar su trámite de incorporación para obtener el RVOE pueden hacerlo ingresando al mismo link o acudir personalmente a las oficinas de la Dirección, ubicadas en Boulevard Centro Sur #75, Colonia Colinas del Cimatario, o comunicarse al teléfono 442 262 0330 extensión 317.