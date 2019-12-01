Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro supervisa obra en El Rocío

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Con el objetivo de verificar el correcto desarrollo de obras educativas en la capital del estado, el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Fernando Orozco Vega, supervisó dos planteles en la colonia El Rocío, que juntas comprenden una inversión total de 15.1 millones de pesos para beneficio de más de mil alumnos.

El primer punto fue la primaria Prof. Alberto Carrera Torres/ Naciones Unidas, donde se trabaja en la reconstrucción de un edificio que se encuentra en proceso de colado de cubierta del segundo nivel con un avance del 70 por ciento, por un monto mayor a los 13 millones de pesos.

Posteriormente, visitó el preescolar El Rocío/Imelda Salinas Mosqueira, donde se concluyeron los trabajos en la construcción de una barda perimetral de muro ciego, para beneficio de alrededor de 300 estudiantes.