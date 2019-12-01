Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro supervisa obra en El Rocío

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro supervisa obra en El Rocío
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 14:21:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Con el objetivo de verificar el correcto desarrollo de obras educativas en la capital del estado, el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Fernando Orozco Vega, supervisó dos planteles en la colonia El Rocío, que juntas comprenden una inversión total de 15.1 millones de pesos para beneficio de más de mil alumnos.

El primer punto fue la primaria Prof. Alberto Carrera Torres/ Naciones Unidas, donde se trabaja en la reconstrucción de un edificio que se encuentra en proceso de colado de cubierta del segundo nivel con un avance del 70 por ciento, por un monto mayor a los 13 millones de pesos.

Posteriormente, visitó el preescolar El Rocío/Imelda Salinas Mosqueira, donde se concluyeron los trabajos en la construcción de una barda perimetral de muro ciego, para beneficio de alrededor de 300 estudiantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores
Más información de la categoria
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Comentarios