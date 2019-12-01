Instituciones de Educación Superior y Gobierno de México hacen sinergia en favor de la educación; Yarabí Ávila asiste a Reunión Nacional

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) respalda y se suma a las acciones impulsadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en favor de la educación, afirmó la rectora nicolaita, Yarabí Ávila González, al asistir a la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México, que encabezó la mandataria mexicana.

Con la presencia de rectoras, rectores y directivos de instituciones educativas de diversos estados, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, manifestó la satisfacción por este encuentro, tras referir que la educación es el centro de la transformación, “siempre lo hemos pensado y es el valor que ahora le damos”.

En este marco, la presidenta convocó a las y los asistentes a que todas y todos hagan un ejercicio de austeridad republicana, a ampliar la matrícula para que se abran más espacios para los estudiantes, así como a acercarse a la educación básica y media superior, “que seamos parte de un sistema educativo y no islas en nuestro país en el sistema educativo nacional”.

De igual forma, los instó a estar cerca de las y los jóvenes, así como a escucharlos, “a que no haya división entre la autoridad y el joven, a que seamos parte de una comunidad. Les convoco también a que juntos atendamos los problemas de la nación, a que no nos separemos entre gobierno y universidades, no me refiero a intervenir el gobierno en las universidades porque jamás sería mi idea, siempre defendí la autonomía universitaria”.

Finalmente, la mandataria invitó a sumarse a la Plataforma Saberes MX, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que dijo, tiene un enorme futuro y potencial, al referir que si las universidades a través de esta herramienta ponen a disposición de la población mucho de lo que enseñan se acercarán más a la ciudadanía. “Les invito a ser parte de esta transformación que vive México, a ser parte de esta construcción colectiva de nuestro país y a acercarnos siempre y nunca alejarnos del pueblo”, sostuvo.

En este sentido, la rectora nicolaita, Yarabí Ávila González, indicó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se suma a las acciones impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para seguir construyendo un México más justo y con más oportunidades para las y los estudiantes. “Respaldamos el Plan Nacional y estamos listas y listos para participar con su gobierno”.

Detalló que la Máxima Casa de Estudios seguirá siendo un agente de transformación en Michoacán y refrendó la convicción de trabajar en equipo con sus homólogas y homólogos, así como con las y los directivos de las instituciones de educación superior del país en favor de la educación y de la juventud.

En su turno, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, consideró que las universidades deben romper con la idea de que la educación termina al obtener un título, “la educación permanente debe ser un derecho”. Comentó que la Plataforma Saberes MX, va más allá de ser un instrumento digital, es una invitación a reformar de manera profunda la arquitectura de la educación superior que ha prevalecido durante décadas.

El funcionario federal detalló que las universidades tienen cuatro retos fundamentales que se pretenden abordar con Saberes MX, primero, ponderar el humanismo al centro; segundo, integrar la tecnología, sobre todo la Inteligencia Artificial (IA), de manera crítica, ética y responsable en todos los procesos; tercero, reforzar su papel y su impacto hacia el bien público, y cuarto, pensarse y transformarse desde dentro.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en este encuentro con las instituciones de educación superior del país marca un hecho inédito en muchos años, ”y para mí envía un mensaje muy claro, que para transformar la educación superior en México necesitamos escucharnos, unir voluntades y sobre todo colaborar todos los que estamos aquí, sin reservas por este país”

Nuestro desafío, añadió, es que nuestro modelo educativo y nuestros procesos no se vuelvan obsoletos mientras el mundo se reinventa cada mañana. Al respecto subrayó la importancia de construir una universidad abierta para toda la vida, tras referir que Saberes MX será la primera plataforma pública nacional de microcredenciales para la vida y el trabajo impulsada por la SEP, con la cual se busca que el conocimiento no tenga barreras.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, indicó que por primera vez en este sexenio, el Gobierno de México y las instituciones de educación superior del país se reúnen para construir una estrategia colaborativa hacia una transformación educativa y social fundada en la justicia y la prosperidad compartida, “esta reunión reitera la voluntad del Gobierno de México de colocar al conocimiento en el centro del proyecto nacional”.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, destacó la importancia de este encuentro, y refirió que las instituciones de educación superior enfrentan un gran reto, como es la obsolescencia de los conocimientos que se imparten, lo que lleva a reconocer la necesidad de que se cuente no solamente con sistemas robustos de educación continua sino también con plataformas de educación en línea que permitan la capacitación oportuna no sólo de egresadas y egresados sino que estén a disposición de toda la población que quiera acceder tanto a actualizaciones generales como a capacitaciones específicas sobre muy variados temas, por lo que resaltó la importancia de la conformación de la Plataforma Saberes MX.