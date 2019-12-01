Inédito Pacto Nicolaita por la Paz sellan Escuelas Incorporadas de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- El Pacto Nicolaita por la Paz fue signado por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y por la directora general de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Lucina Jiménez López, así como por las Escuelas Incororadas, quienes desplegarán en conjunto una serie de acciones para institucionalizar la cultura de paz como una política pública universitaria.

En el marco de la firma del acuerdo que forma parte de una serie de acciones que la casa de estudios y la dependencia federal han puesto en marcha en favor de Michoacán, la rectora nicolaita destacó la presencia de la funcionaria y a través de su conducto solicitó hacerle patente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, el compromiso de la UMSNH de transformar el entorno e impulsar una cultura de paz.

De igual forma, resaltó la labor de las y los directores de las Escuelas Incorporadas, que desde su trinchera construyen proyectos en beneficio de la juventud. “Revisaba los municipios en donde se encuentra cada Escuela Incorporada, y pensaba en el gran compromiso que tiene la Universidad Michoacana y la deuda que tiene con las Escuelas Incorporadas, quienes no son competencia, son parte importante del apoyo y la familia nicolaita y de esa manera hemos tratado de ir avanzando”.

La rectora indicó que este gran ejército de Escuelas Incorporadas ha estado trabajando con temas de cultura de paz, tras referir que en la UMSNH desde el 2023 gracias a la autonomía que tiene la casa de estudios se generaron modificaciones en la normativa universitaria, y se creó la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz.

“Las Escuelas Incorporadas han sido parte importante para que esta administración haya logrado muchas cosas en la Universidad Michoacana y el tema de cultura de paz no será la excepción, cada uno de ellos, cada una de ellas desde sus instituciones trabajan todos los días en este tema, pero efectivamente una guía como la de usted doctora Lucila y con el apoyo de la Secretaría de Cultura nos fortalece”, indicó.

Por su parte, la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López, reconoció a nombre de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel a la Universidad Michoacana y a la rectora Yarabí Ávila por el compromiso que tiene la institución no sólo con el humanismo y con la formación académica de las nuevas generaciones, “sobre todo con la cultura de paz, algo que en este tiempo resulta importantísimo incluso para poder alcanzar los objetivos académicos, deportivos, culturales y científicos que podemos soñar”.

Precisó que, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal firmó un convenio muy significativo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde la rectora se comprometió y ha cumplido con abrir espacios para la reflexión sobre cultura de paz, dando inicio al diplomado “Michoacán. Culturas comunitarias y cultura de paz”, de la mano de la UNESCO México.

Colocar ese tema en la conversación y en la agenda, añadió, es el primer paso, darle contenidos es nuestra responsabilidad y es por eso que compartimos el compromiso de trabajar de la mano para ayudar a sus docentes a formarse en esta perspectiva y tener propuestas específicas de pedagogías, de didácticas, de cómo trabajar estos elementos de cultura de paz en cualquiera de los espacios de formación, de recreo y de convivencia, a través de un diplomado pensando especialmente para quienes trabajan en las preparatorias, con juventudes que hoy en día tienen visiones distintas y esperanzas compartidas.

Destacó que dentro de esta estrategia comprometida con la rectora, está el llevar a cabo una serie de talleres de cultura de paz y protocolos de seguridad en territorio, en las 13 regiones en que está comprometido el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, “ahí iremos a trabajar, en ese vínculo de la relación cultura y educación, nos interesa mucho que los centros culturales abracen a las juventudes en este diálogo en donde el aprendizaje también pasa por el poder compartir espacios de convivencia y de creatividad”.

En tanto, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, afirmó que hoy es un día muy importante para la política de cultura de paz en la UMSNH, al referir que se ha hecho un esfuerzo ya de tres años de picar piedra, de abrir brecha, para que la cultura de paz no sea vista sólo como una actividad con un impacto en el entorno cercano, “sino que sea generadora de entornos libres de violencia, de entornos seguros, entornos donde los valores sean el centro de atención y la política que rija nuestra forma de actuar y de pensar”.

El enlace institucional de Cultura de Paz precisó que, con las y los directores de las Escuelas Incorporadas se ha realizado actividades conjuntas que más allá de los números han ido generando conciencia en la sociedad y en la comunidad nicolaita, quienes serán replicadores de toda esta información.

El funcionario indicó que la rectora Yarabí Ávila tiene un particular interés el tema de cultura de paz, “hoy este Pacto Nicolaita por la Paz sella toda esta estrategia que se ha definido y que estoy seguro que ustedes directores y directoras van a arropar de manera especial como lo han hecho durante todo este tiempo”.

En su turno, la jefa del Departamento de Atención a Escuelas Incorporadas, Nayeli Torres Tercero, consideró que este evento es muy especial para las Escuelas Incorporadas y para todas y todos los jóvenes, “nos da mucho gusto recibir la noticia de que ahora estaremos formando un pacto por algo tan importante como es la cultura de paz, esto representa un eslabón muy fuerte tanto como institución como a título personal”.