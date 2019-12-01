Incrementarán ventas de útiles escolares: Canacope 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 13:53:23

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- El presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, informó que se espera un incremento hasta del 30 por ciento por la venta de útiles escolares en la entidad, ya que el nuevo ciclo marca el 1 de septiembre como la fecha de entrada del alumnado.

Reconoció que se espera de forma real que el incremento sea entre el 20 y 25 por ciento de incremento, ya que las lluvias del fin semana serán un factor importante para esta proyección.

“Nosotros tenemos prospectado un incremento en las ventas que hace referencia a los útiles escolares entré un 20 y 25 por ciento, (…) desafortunadamente tuvimos tuvimos un retroceso generado por las lluvias, donde se registraron pedidas considerables”.

Aseveró que hubo comercios que tuvieron pérdidas hasta del 80 por ciento, aunque se espera que esta temporada de venta de utilices ya que aún le quedan dos semana para que cierre de ventas para este sector.

Finalmente, sostuvo que la expectativa es cerrar la temporada con cifras positivas para los pequeños comerciantes.