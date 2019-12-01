Inauguran Bedolla y Mario Delgado reconversión de telesecundaria a bachillerato, en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- Como parte del Plan Nacional de Bachillerato, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguraron en el municipio de Uruapan la reconversión de la telesecundaria “José María Morelos” a bachillerato, lo que aumenta la capacidad para tener nuevos estudiantes.

Destacó que el propósito es que las y los jóvenes no tengan que desplazarse largas distancias para continuar con sus estudios, por lo que, por la mañana, el plantel, ubicado en la comunidad de Tejerías, funciona como telesecundaria, para beneficio de 230 alumnos, y por la tarde como bachillerato, para beneficio de 20 jóvenes. Además, anunció que se construirá en el plantel una cancha de futbol 7 para impulsar el deporte y que recibirán una tarjeta para utilizar el teleférico.

“Estos jóvenes están haciendo historia porque son la primera generación del bachillerato nacional de Tejerías. Nos da gusto que los jóvenes se sigan desarrollando, y todo eso porque la presidenta Claudia Sheinbaum es entregada totalmente a la educación”, señaló Ramírez Bedolla.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, como parte el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la mandataria federal instruyó establecer 30 mil nuevos lugares de preparatorias con 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 60 ampliaciones de bachilleratos tecnológicos y 20 reconversiones para aprovechar la infraestructura educativa.

La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “Hoy, el futuro se construye en educación y no se improvisa. El plan es una realidad que debe sentirse en la vida diaria de la gente”, manifestó.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que se invirtieron 27.5 millones de pesos para la construcción de dos aulas, un laboratorio de cómputo, un laboratorio de ciencias, área administrativa, área de usos múltiples, techumbre, pórticos de acceso, redes sanitaria e hidráulica y barda perimetral; así como en la rehabilitación de cinco edificios ya existentes, una bodega, sanitarios, cancha, plaza cívica, obra exterior y mobiliario.

Acompañaron al gobernador el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García; la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; el legislador local, Carlos Bautista Tafolla; entre otras autoridades estatales y municipales, representantes del sector empresarial, docentes y estudiantes beneficiados.