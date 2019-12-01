Inaugura UNAM Morelia Congreso Nacional sobre Materiales de Frontera y la XX Escuela de Ciencia de Materiales y Nanotecnología

Inaugura UNAM Morelia Congreso Nacional sobre Materiales de Frontera y la XX Escuela de Ciencia de Materiales y Nanotecnología
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 15:58:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025. – Las Unidades Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Morelia, celebraron la inauguración del Congreso Nacional sobre Materiales de Frontera (CONAMAF) y la XX Escuela de Ciencia de Materiales y Nanotecnología (ECMyN), del 8 al 12 de septiembre, en el Campus Morelia de la UNAM. Con la asistencia de cerca de 400 participantes, provenientes de 25 estados de México y 8 países, estos encuentros consolidan a la UNAM como referente en la formación de nuevas generaciones y en el impulso de la investigación científica de frontera.

El Congreso Nacional sobre Materiales de Frontera, marco de estas actividades, ofrece un enfoque multidisciplinario que abarca desde polímeros, cerámicos, nanomateriales y biomateriales, hasta metales, aleaciones, compósitos, materia condensada, modelado y simulación de materiales. Este congreso representa un punto de encuentro para discutir los avances más recientes en la ciencia y tecnología de materiales, con miras a generar soluciones innovadoras de impacto social e industrial.

Los organizadores, los doctores Ismeli Alfonso, Joel Vargas, Arlette A. Santiago y Michel Rivero, señalaron que “el CONAMAF fue concebido desde hace varios años como un espacio de encuentro y diálogo, y hoy damos un paso decisivo para hacerlo realidad”. Explicaron que “la organización de este congreso responde a la necesidad de fortalecer la comunidad científica nacional, brindar un foro para la discusión de los retos globales en el área de materiales y ofrecer a las y los estudiantes la oportunidad de interactuar con especialistas de primer nivel”.

Destacaron además que “el propósito central de este encuentro es reunir a investigadoras e investigadores líderes en los distintos campos de los materiales de frontera, con el objetivo de compartir avances, intercambiar ideas y consolidar la colaboración en áreas estratégicas como nanomateriales, biomateriales, materiales inteligentes, sostenibilidad y nuevas aplicaciones tecnológicas, con especial énfasis en impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la región”.

Como parte del CONAMAF, se llevará a cabo la Escuela de Ciencia de Materiales y Nanotecnología, en su vigésima edición, consistente en cursos especializados. Los ponentes de esta Escuela también impartirán conferencias plenarias, en las que ampliarán y profundizarán los contenidos de los cursos, ofreciendo así a los asistentes una visión más integral de los avances y aplicaciones en ciencia de materiales y nanotecnología. Los cursos especializados en temas de actualidad y gran relevancia están dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado, siendo sus temas los siguientes:

• Fundamentos de soldadura, impartido por el Dr. Manuel Rodríguez Pérez (Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas, Cuba).

• Síntesis de nanomateriales de carbono y sus compósitos poliméricos, a cargo de la Dra. Lada Domratcheva Lvova (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).

• Celdas solares: principios básicos y futuro, por el Dr. Guillermo Santana Rodríguez (Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM).

• Fundamentos de la separación de quitina-quitosana de materiales biológicos. Caso tipo: crustáceos, impartido por la Dra. María del Carmen Durán Domínguez de Bazúa (Facultad de Química, UNAM).

Como parte del programa de este evento, el miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el 19º Foro de Vinculación Universidad–Industria, con la participación de especialistas de instituciones y empresas como la Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas (Cuba), el Instituto Tecnológico de Morelia, la revista MIDEAHS y la empresa ROTECH. Este espacio busca fortalecer la relación entre la academia y el sector productivo mediante proyectos de colaboración, servicios tecnológicos e intercambios de estudiantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Trasladan a mujer embarazada a Querétaro, estaba en una zona incomunicada cercana a Zimapán 
Atendieron a dos personas en albergue por escurrimiento de presa en Tequisquiapan 
Inicia pilotaje vial para mejorar la seguridad y brindar espacios más seguros para la movilidad no motorizada, en Querétaro
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Se han creado 216 mil 538 empleos formales en México en lo que va del 2025
Se suicida en sus oficinas capitán de la Marina, pieza clave en red millonaria de huachicol fiscal; se destapa cloaca de corrupción en aduanas, liderada por sobrinos del Secretario de Marina de AMLO
Detienen a sacristán por extorsionar a sacerdote en Morelia, Michoacán
Comentarios