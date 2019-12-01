Inaugura Martha Soto el Segundo Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing

Querétaro, Querétaro, 19 de marzo del 2026.- Con la finalidad de generar espacios donde converjan innovación, conocimiento y talento universitario, la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, inauguró el Segundo Foro de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing, el cual tiene como tema central “La Inteligencia Artificial Generativa y su impacto en la educación superior”.

Este foro, detalló Martha Soto, se realiza en colaboración con la Comisión de Educación en Alta Tecnología y Cloud Computing, y estima la participación de más de dos mil estudiantes provenientes de nueve universidades del estado, así como 42 ponentes de 30 empresas líderes en tecnología como Oracle, Amazon Web Services, Huawei, Google Cloud y Microsoft.

“En Querétaro, avanzamos en acciones como la regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas y también fortalecemos la formación en habilidades digitales, inteligencia artificial y ciberseguridad, usando la tecnología con criterio, ética y propósito. No se trata de restringir, sino de formar mejor”, destacó.

Agregó que gracias a este enfoque se ha permitido consolidar un ecosistema educativo sólido donde la academia, la industria y el gobierno trabajan de manera articulada, colocando así a Querétaro a la vanguardia nacional.

Durante su intervención, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, enfatizó que actualmente se vive un momento en donde todo lo que ofrece la tecnología hace a los sistemas educativos tener los mejores procesos didácticos y pedagógicos, para así tener las mejores universidades y reconoció la labor estatal para no permitir el uso de pantallas en los planteles de educación básica.

“Felicidades a Querétaro por prohibir las pantallas de las escuelas; eso no significa que no puedan hacer un estado líder en tecnología. El reto lo tenemos nosotros: hay que adaptar la universidad a esta nueva generación. Quitemos los egoísmos, quitemos la soberbia académica, pongámonos en lugar a nuestros alumnos y transformemos el modelo pedagógico”, expresó.

Asimismo, el secretario de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros, agradeció el trabajo conjunto con rectores y directores de distintas instituciones para poder tener esta cobertura de las nuevas tecnologías, permitiéndoles dar paso a la transformación como Clúster de Tecnologías Digitales.

“La inteligencia artificial no es un tema nuevo, sino de hace muchos años; y en Querétaro estamos haciendo un concepto de alineación de especialidades a este sector: se están transformando las carreras y tenemos más especialistas, además de ocho clústeres alineados con los principales sectores de la economía en la entidad”, detalló.

El foro se desarrollará durante dos días y contará con actividades enfocadas en impulsar la innovación como los concursos de hacking, programación y carteles científicos; además de conferencias con temas clave como Inteligencia Artificial, Cloud Computing, Ciencia de Datos y otras tecnologías, enfocándose en la revolución sobre la forma en que se aprende, investiga y crea conocimiento.