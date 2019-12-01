Impulsan docentes mejora continua de escuelas de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 30 de enero del 2026.- Con el propósito de impulsar la mejora continua de la escuela y reflexionar sobre los rasgos que caracterizan al trabajo colaborativo en una Comunidad de Aprendizaje, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), realizó la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), con la participación de más de 15 mil docentes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial e indígena.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que esta sesión pone énfasis en el fortalecimiento del trabajo colaborativo, como una estrategia clave para la mejora continua de la escuela y el desarrollo profesional docente, en donde se busca promover una cultura de responsabilidad compartida, ante los retos educativos que enfrentan los colectivos escolares.

“Durante la sesión del CTE, se analizarán las formas de colaboración presentes en cada colectivo, a fin de identificar oportunidades para avanzar hacia una cultura de colaboración centrada en el aprendizaje de docentes y estudiantes, con la idea de generar condiciones que favorezcan la participación activa en el análisis de las problemáticas reales del contexto escolar”, apuntó.

En esta cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar, las y los maestros también abordaron temas relacionados con la evaluación formativa, el trabajo por proyectos, el trabajo con las familias, así como la reflexión sobre la atención y la práctica docente en el aula, a través de pedagogías multigrado.