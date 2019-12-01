Impulsa UPQ alianzas internacionales para fortalecer la educación superior hispana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:59:55

Querétaro, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- La rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Pérez Mejía, encabezó el encuentro “HACU on the Road” con representantes de la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU), con la finalidad de establecer una alianza que promueve la afiliación de universidades queretanas a esta red internacional para reforzar la proyección académica de la región.

Durante su participación, Diana Pérez Mejía destacó que Querétaro comparte los valores de inclusión, innovación y desarrollo de una educación superior de calidad que impulsa HACU.

Se subrayó que este tipo de alianzas abre oportunidades de intercambio de talento, conocimiento y cooperación académica en beneficio de las y los estudiantes.