Impulsa UP Santa Rosa conocimientos de diseño, programación y electrónica

Querétaro, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- Con la participación de 68 equipos de nivel educativo superior y medio superior, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa) llevó a cabo el Torneo Racetrack 2026, con las competencias de Robot Seguidores de Línea y la de Robot Zumo, el cual tiene como objetivo poner a prueba los conocimientos de diseño, programación y electrónica de las y los estudiantes.

En la categoría Seguidores de Línea, el primer lugar lo obtuvo el “Robot Fénix”; mientras que el segundo lugar fue para “Turbosordo”, en donde participó un estudiante con sordera; y el tercer lugar fue para “ALT+4”. Los tres equipos fueron conformados por estudiantes de la UP Santa Rosa.

Por otro lado, en la prueba de Robot Zumo, los equipos realizaron sus retos dentro de un dohyo. El primer lugar fue para “Volta”, seguido por “Botzilla”, ambos del Tecnológico Nacional de México campus Querétaro (TecNM Qro); mientras que el tercer lugar lo obtuvo “Modock”, de la UP Santa Rosa.

Con este tipo de competencias, que reúne también a estudiantes, docentes y público interesado en la robótica, las y los participantes ponen a prubea su ingenio y aprendizaje, consolidadndo a la Universidad como referente en concursos de innovación y talento tecnológico, así como su compromiso con el fomento a la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de las habilidades tecnológicas en las nuevas generaciones.