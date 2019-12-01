Impulsa UAG formación de expertos alineados a tendencias tecnológicas globales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:39:34

Guadalajara, Jalisco, 3 de septiembre del 2025.- En un mundo donde la transformación digital avanza a pasos acelerados y redefine la manera en que trabajamos, nos comunicamos y hacemos negocios, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se posiciona como una institución clave para quienes buscan mantenerse a la vanguardia.

Sus programas de Posgrado están diseñados no solo para actualizar conocimientos, sino para formar a los líderes capaces de impulsar el cambio dentro de las organizaciones, con una visión global, un pensamiento estratégico y habilidades adaptadas a las demandas actuales y futuras del mercado.

Hoy, la competitividad profesional ya no depende únicamente de la experiencia, sino de la capacidad para comprender e implementar tecnologías emergentes, gestionar proyectos innovadores y adaptarse a entornos de trabajo cada vez más digitalizados y globalizados.

La tecnología como motor del cambio profesional

Durante la Sesión Informativa Posgrados de la UAG, el Lic. Luis G. Cerda Herrera, Director de Formación y Excelencia Directiva de la UAG, presentó un panorama claro sobre las tecnologías con mayor potencial de adopción en los próximos años y su impacto directo en la manera de hacer negocios.

Entre las tendencias más relevantes destacó el crecimiento de herramientas como:

Plataformas y aplicaciones digitales.

Educación y desarrollo de la fuerza laboral.

Big Data y analítica.

Internet de las Cosas (IoT).

Computación en la nube.

Ciberseguridad.

Inteligencia Artificial (IA).

Estos avances, explicó, redefinirán la forma de trabajar, exigirán nuevas competencias y generarán oportunidades para quienes cuenten con la formación adecuada.

Posgrados UAG: formación estratégica para el mercado global

La UAG ofrece Especialidades, Maestrías y Doctorados en modalidades presencial, en línea e híbrida, con planes de estudio actualizados y una vinculación directa con el sector productivo. Entre los programas más demandados se encuentran:

Maestría en Big Data.

Maestría en Ciberseguridad.

Maestría en Business Analytics.

MBA Global.

Maestría en Finanzas.

Maestría en Mercadotecnia.

Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

Doctorado en Dirección Empresarial (DBA).

Cada programa está diseñado para que el estudiante adquiera competencias técnicas, pensamiento crítico y visión estratégica, con la posibilidad de aplicar lo aprendido en contextos reales.

Además de su infraestructura y equipo docente de alto nivel, la UAG refuerza su oferta académica con vínculos internacionales y colaboración con líderes de la industria, lo que asegura que sus egresados estén preparados para enfrentar los retos que la innovación y la globalización imponen.

Impulsa tu carrera con formación de vanguardia

La Sesión Informativa Posgrados se llevó a cabo en el Campus Internacional de la UAG. El evento comenzó con una bienvenida tipo cóctel, seguida de una dinámica individual en la que los interesados conversaron directamente con los directores de cada programa.

Con una oferta de posgrados estratégicos, infraestructura de vanguardia y un enfoque global, la UAG se posiciona como un aliado clave para profesionales que buscan destacar y trascender en un mercado laboral en constante evolución.