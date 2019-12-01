Histórico, 3 mil 100 mdp en obra educativa en Michoacán: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- Michoacán tendrá este año la mayor inversión en infraestructura educativa de su historia con casi 3 mil 100 millones de pesos, anunciaron la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa, al presentar los avances del sector durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Jamás en la historia educativa de Michoacán habíamos tenido una inversión de esta magnitud. Son recursos que se traducirán en aulas, laboratorios, bardas perimetrales, sanitarios y espacios dignos para que nuestras niñas, niños y jóvenes aprendan en mejores condiciones”, afirmó la secretaria de Educación.

Asimismo, destacó que este esfuerzo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una estrategia que contempla el desarrollo integral del bienestar de la población incluyendo a la educación, por lo que la secretaria explicó que estos recursos permitirán rehabilitar, construir y mejorar espacios escolares en todos los niveles educativos, consolidando a las escuelas como centros de aprendizaje, bienestar y paz para las comunidades.

El secretario de Obras Públicas detalló que la inversión contempla mil 088 millones de pesos en obra educativa estatal; además de mil 800 millones provenientes del programa La Escuela Es Nuestra y 200 millones de pesos en remanentes, lo que en conjunto permitirá llegar a casi 3 mil 100 millones de pesos destinados a infraestructura educativa durante este año.

Se destaca el incremento en los diversos niveles educativos, especialmente en el superior, que tendrá un crecimiento histórico al pasar de 101 a 725 millones de pesos para impulsar obras en universidades, institutos tecnológicos y Escuelas Normales. Además, se destinarán más de 339 millones de pesos a educación básica y más de 23 millones al nivel medio superior.

Estos avances son resultado de la gestión del Gobierno estatal ante la Federación, del orden financiero y del combate a la corrupción en el sector educativo, lo que ha permitido contar con finanzas sanas y cero observaciones por desvío de recursos y daño patrimonial por parte de la Auditoría Superior de la Federación, además de generar confianza para atraer mayores recursos al estado.