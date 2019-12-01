Gestión de Yarabí Ávila acercará actividades de divulgación de la ciencia a los municipios michoacanos

Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2025.- Con el objetivo de robustecer las actividades de divulgación de la ciencia, la administración encabezada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, implementará una serie de actividades en los municipios michoacanos durante el presente año.

El coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, apuntó que, la instrucción de la rectora ha sido acercar la ciencia a niñas, niños y jóvenes, y a su vez contribuir al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia a la que se integró la casa de estudios desde el 2025.

Precisó que este año se pretende llegar a los municipios de Álvaro Obregón, Uruapan, Acuitzio, Nocupétaro, La Piedad, Turicato, Zacapu, Irimbo, Cuitzeo, Lagunillas, Sahuayo, Salvador Escalante, Epitacio Huerta, Copándaro, Tzintzuntzan, San Lucas, Maravatío y Huandacareo.

El funcionario agregó que dentro de las actividades que se estarán desarrollando se encuentran: Dialéctica de la Ciencia, Ciencia en Serie y el Tianguis de la Ciencia que durante el 2025 logró convocar 36 mil personas, evento en el que se desarrollaron 548 talleres con la participación de alrededor de cinco mil investigadoras, investigadores, docentes, así como alumnas y alumnos nicolaitas.

Al respecto, comentó que, por primera vez el Tianguis de la Ciencia salió de Ciudad Universitaria y visitó el municipio de Uruapan, las instalaciones de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) y diversos espacios públicos de la capital michoacana impactando a más de 700 personas.