Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 19:19:14

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informa que están garantizados los pagos de las quincenas correspondientes al cierre del presente ejercicio fiscal, así como del aguinaldo, y refrenda su compromiso con la estabilidad financiera de la institución y el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Ante las versiones que han circulado respecto a la posibilidad de que la Casa de Hidalgo no reciba 104.9 millones de pesos adicionales, la institución precisa que los recientes cambios en la titularidad de la Rectoría no afectan la continuidad de los acuerdos financieros establecidos con los gobiernos federal y estatal.

El Convenio Marco de Colaboración y el Primer Anexo de Ejecución, suscritos el 20 de enero de 2026, mantienen su vigencia y constituyen la base del financiamiento de la Universidad para el presente ejercicio fiscal.

Los recursos adicionales, que ascienden a 104 millones 951 mil 514 pesos, corresponden a una aportación federal de 58 millones 133 mil 982 pesos y una estatal de 46 millones 817 mil 532 pesos, destinados al fortalecimiento de la política salarial de 2026.

Actualmente, el rector de la UMSNH, Dr. Miguel Ángel Villa Álvarez, da puntual seguimiento a las gestiones ante las autoridades federales y estatales para concretar la firma del Segundo Anexo de Ejecución, cuyo proceso de formalización se encuentra en curso.

La administración universitaria mantiene su interlocución con ambos órdenes de gobierno, privilegiando la coordinación institucional para garantizar la continuidad del financiamiento y salvaguardar los derechos laborales de la comunidad nicolaita.

La Máxima Casa de Estudios de Michoacán hace un llamado a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, jubilados y pensionados a mantener la confianza en sus instituciones y privilegiar la información emitida a través de los canales oficiales.

La UMSNH reitera que su vida académica, administrativa y financiera trasciende los cambios en la titularidad de la Rectoría, y que continuará trabajando con responsabilidad, firmeza y apego a la legalidad para proteger su patrimonio, sus recursos y los derechos de quienes integran la comunidad universitaria.