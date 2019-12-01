Gabriela Molina invita al Mundialito Escolar 2026

Morelia, Michoacán, 2 de febrero de 2026.- En el marco del próximo Mundial de Futbol, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, durante rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, invitó a las y los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria a participar en el Mundialito Escolar 2026.

"Queremos que cada niña y niño sienta que su escuela es su cancha, un espacio donde sus sueños y el esfuerzo compartido se conviertan en la jugada más importante de sus vidas. Estamos invitando a alrededor de 7 mil escuelas que tenemos en estos niveles, para que participen", comentó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

El registro oficial se realizará del 9 al 20 de febrero a través del sitio see.michoacan.gob.mx, donde también podrán consultar la convocatoria. En niveles básicos se juega fútbol 5 contra 5, mientras que en preparatoria la modalidad es fútbol asociación, es decir, 11 contra 11.

La fiesta deportiva inicia en febrero con la etapa intramuros y avanza por fases de zona y sector. Los mejores equipos disputarán la final nacional en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México en junio. Este calendario busca que todas las escuelas del sistema nacional tengan presencia en el torneo.

Los campeones nacionales obtendrán un viaje con gastos pagados para convivir con la Selección Mexicana. Para apoyar esta iniciativa, se entregarán casi 4 mil paquetes de material deportivo en marzo, los cuales incluyen balones, conos, cuerdas y otros artículos esenciales para el entrenamiento.