Gabriela Molina fortalece acciones educativas en la Meseta Purépecha

Cherán, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Con el compromiso de mantener la atención prioritaria a las comunidades indígenas y reconociendo el valor de la interculturalidad, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, encabezó una gira de trabajo por la Meseta Purépecha para fortalecer el trabajo educativo, desde la escucha y el respeto a las formas de organización comunitaria.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) visitó distintas escuelas y dialogó con maestras, maestros, estudiantes, padres y madres de familia de Cherán, Nahuatzen y Sevina. Como parte de la jornada de trabajo se apoyó a más de 3 mil familias de estudiantes de la región con la entrega de tenis Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz.

En Sevina, la secretaria inauguró la rehabilitación integral de la Escuela Secundaria General y un nuevo módulo administrativo, con una inversión de 2.5 millones de pesos. Señaló que dignificar los espacios educativos en comunidades indígenas es un acto de justicia histórica y un paso fundamental para garantizar el derecho de niñas, niños y jóvenes para estudiar en entornos seguros.

Estas acciones van alineadas al Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que reconoce a las comunidades indígenas como sujetas de derechos, con voz, memoria y capacidad de decisión en la vida pública. La secretaria subrayó que la educación debe responder al contexto cultural de cada pueblo y que “la paz se construye desde la escuela y desde la identidad”.

Durante la jornada se contó con la presencia del director de la Escuela Secundaria General de Sevina, Eduardo Vázquez; la directora de la Secundaria Técnica Forestal de Nahuatzen, Martha Avilés; el director de la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas del Río de Cherán, Mario Macías, y el padre Francisco “Pancho” Martínez, además de directivos, docentes, padres y madres de familias de otros planteles.