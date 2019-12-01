Militares revientan campamento criminal tras enfrentamientos por aire y tierra en Buenavista, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 23:03:15

Buenavista, Mich., a 11 de diciembre de 2025.— La sierra volvió a rugir. La mañana y tarde de este jueves, un operativo militar terminó convirtiéndose en una escena digna de un campo de batalla, luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional repelieran desde tierra y aire un feroz ataque de una célula criminal en las inmediaciones de la comunidad Corral de Piedra.

De acuerdo con los primeros informes, los sicarios abrieron fuego contra el personal castrense, desatando un intenso intercambio de disparos. Con ayuda de helicópteros artillados, soldados lograron contener la embestida sin bajas, obligando a los agresores a huir despavoridos entre veredas y monte cerrado.

Lo que dejaron atrás revela la magnitud de su presencia en la zona: un narco campamento improvisado, rebosante de indicios criminales. Entre la maleza quedaron tirados cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y una camioneta pickup verde prácticamente desvalijada. En el punto también se encontraron dos motocicletas con reporte de robo, utilizadas presuntamente para movimientos rápidos entre brechas.

Ropa, cobijas y utensilios que los maleantes usaban para ocultarse y operar fueron destruidos para evitar su reutilización. Todo el material bélico y vehículos recuperados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Mientras tanto, la zona serrana permanece cercada: militares y elementos de la Guardia Nacional continúan peinando el terreno, con el objetivo de capturar a los generadores de violencia que lograron escapar.