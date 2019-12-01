Fortalecen formación tecnológica en la Universidad Tecnológica de Morelia

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Estudiantes y profesores de la carrera de Tecnologías de la Información e Innovación Digital de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) fortalecieron su formación académica en el ámbito tecnológico a través de los cursos impartidos por la plataforma Cisco Networking Academy, un programa de alcance internacional.

En total, participaron 75 estudiantes y tres docentes, quienes completaron los programas de formación correspondientes al periodo septiembre 2024-agosto 2025. La profesora Rosario Hernández Calderón señaló que estos cursos representan una preparación previa para las certificaciones internacionales que ofrece Cisco, ya que permiten validar habilidades prácticas y ampliar las oportunidades laborales al contar con el respaldo de organismos reconocidos en el sector tecnológico.

Durante este ciclo se cursaron los módulos Fundamentos de Linux, Conceptos básicos de redes, Introducción a la Ciberseguridad y C Essentials / Fundamentos de C, como parte de las actividades académicas que impulsan las competencias técnicas del personal docente y del alumnado. La entrega de reconocimientos se realizó con la presencia del subdirector de la carrera, Luis Alberto Gutiérrez García, y las profesoras Marcela Álvarez Vivanco, Rosario Hernández Calderón y Olga Leticia Robles García.

La Universidad Tecnológica de Morelia reconoció el esfuerzo de su comunidad educativa e invitó a continuar el desarrollo de competencias en programación, redes y ciberseguridad como parte del compromiso con la actualización profesional.