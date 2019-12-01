Fortalecen formación tecnológica en la Universidad Tecnológica de Morelia

Fortalecen formación tecnológica en la Universidad Tecnológica de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:14:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Estudiantes y profesores de la carrera de Tecnologías de la Información e Innovación Digital de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) fortalecieron su formación académica en el ámbito tecnológico a través de los cursos impartidos por la plataforma Cisco Networking Academy, un programa de alcance internacional. 

En total, participaron 75 estudiantes y tres docentes, quienes completaron los programas de formación correspondientes al periodo septiembre 2024-agosto 2025. La profesora Rosario Hernández Calderón señaló que estos cursos representan una preparación previa para las certificaciones internacionales que ofrece Cisco, ya que permiten validar habilidades prácticas y ampliar las oportunidades laborales al contar con el respaldo de organismos reconocidos en el sector tecnológico.

Durante este ciclo se cursaron los módulos Fundamentos de Linux, Conceptos básicos de redes, Introducción a la Ciberseguridad y C Essentials / Fundamentos de C, como parte de las actividades académicas que impulsan las competencias técnicas del personal docente y del alumnado. La entrega de reconocimientos se realizó con la presencia del subdirector de la carrera, Luis Alberto Gutiérrez García, y las profesoras Marcela Álvarez Vivanco, Rosario Hernández Calderón y Olga Leticia Robles García.

La Universidad Tecnológica de Morelia reconoció el esfuerzo de su comunidad educativa e invitó a continuar el desarrollo de competencias en programación, redes y ciberseguridad como parte del compromiso con la actualización profesional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
Vinculan a proceso a presunto ladrón de una vivienda en Zitácuaro, Michoacán
Balean a individuo en Zamora, Michoacán
Plan Michoacán fortalece a la SSP con tecnología y equipamiento estratégico
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
¡Se les chispoteó! México se "venga" de Argentina y los elimina del Mundial Sub 17
"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán
Reportaje evidencia que marcha de la generación Z fue impulsada por 8 millones de bots; este sábado la movilización
Comentarios