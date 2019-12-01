Firman convenio UTEQ y UTC para ampliar acceso a la educación superior

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 18:09:23

Querétaro, Querétaro, 2 de septiembre del 2025.- Con el propósito de fortalecer el acceso a la educación pública en Querétaro, los rectores de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) y Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Luis Fernando Pantoja Amaro, y Alberto Lugo Ledesma, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración.

Dicho convenio permitirá que aquellos interesados que no logren un espacio en la UTEQ puedan continuar su trayectoria académica en la UTC, con pase directo y automático.

Para completar su inscripción en la UTC, las y los interesados deberán presentar la documentación correspondiente y realizar el trámite indicado.

Esta alianza abre nuevas posibilidades para jóvenes aspirantes, garantizando su acceso a programas educativos de nivel superior.