Experiencia y unidad, claves del momento histórico en Educación: Gaby Molina

La experiencia y el liderazgo de la secretaria de Educación, Gaby Molina, han sido fundamentales para consolidar uno de los momentos más relevantes en la historia educativa de Michoacán, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

A más de tres años de asumir la titularidad de la Secretaría de Educación, Molina ha encabezado una transformación marcada por resultados concretos y por un trabajo institucional basado en la unidad, el diálogo y la estabilidad.

Este año, 830 mil niñas, niños y jóvenes recibirán una beca, convirtiendo a Michoacán en el único estado del país con apoyos educativos desde nivel básico hasta superior. Gaby Molina recordó que se logró reducir en 3.4 por ciento el rezago educativo; es decir, 154 mil estudiantes más culminaron un nivel educativo, estadística que coloca a Michoacán en primer lugar nacional en la disminución de este indicador.

Ahora, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de manera única e histórica, se entrega la beca Gertrudis Bocanegra a 44 mil estudiantes de 121 universidades de Michoacán, para que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para estudiar y concluir su educación profesional.

Por unidad y experiencia, se ha caracterizado el trabajo encabezado por Gaby Molina, que también ha marcado una pauta en mantenimiento e incremento de infraestructura, lo que ha permitido invertir más de 2 mil 200 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para la mejora de planteles escolares, además de 500 millones de pesos adicionales destinados a equipamiento y material didáctico.

La secretaria Gaby Molina ha señalado que su paso por la dependencia más grande del gobierno estatal ha representado un proceso de madurez profesional y política, donde la capacidad de escucha, el diálogo sin prejuicios y el trabajo en equipo han sido esenciales para atender la complejidad educativa del estado.

Con una visión centrada en el servicio público y en la educación como herramienta de paz y esperanza, la experiencia de Gaby Molina ha permitido fortalecer la estabilidad institucional y consolidar avances que hoy posicionan a Michoacán como referente nacional en política educativa.