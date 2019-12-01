Excelencia académica de egresados de la UTM es reconocida por Coparmex

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto del 2025.- Egresados de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) recibieron el Reconocimiento a la Excelencia Educativa que otorga la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el cual se entrega a estudiantes con alto desempeño académico y busca fortalecer la vinculación entre universidades y sector empresarial.

Los siete egresados distinguidos fueron Mariana Cuiniche Méndez, de Biotecnología; Johanna Jannet Balderas Alejandre, de Tecnologías de la Información; Francisco Javier Mendoza Ortiz, de Mantenimiento Industrial; Elizabeth Silva Patricio, de Diseño y Moda Industrial; Ángel Jiménez Aguilar, de Mecatrónica; Alexis Salvador Hernández Orrostieta, de Gastronomía; y Alexis Méndez Morales, de Energías Renovables. En representación de la rectora Graciela C. Andrade García Peláez, asistió Gloria Yunuén Ruíz Ramírez, jefa del Departamento de Prácticas y Estadías.

Para obtener este reconocimiento, los estudiantes acreditaron contar con un promedio mínimo de 9.0, concluir sus estudios en el tiempo previsto y mostrar un desempeño integral. Recibieron un diploma y la Medalla Coparmex, además de acceder a espacios de vinculación con empresas afiliadas y la posibilidad de integrarse en proyectos de desarrollo profesional.

La UTM compartió este espacio con instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad Vasco de Quiroga (Uvaq), la Universidad Latina de América (Unla), la Universidad Montrer y la Universidad Politécnica de Uruapan, entre otras que también presentaron a sus egresados distinguidos.